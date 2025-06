O Sub-20 do São Paulo enfrentou o Bahia pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A vitória, por sua vez, teve algumas curiosidades e pontos interessantes.

Ryan Francisco foi autor de um dos gols da vitória por 3 a 1. O jogador retornará para o profissional nesta quinta-feira, dia 26 de junho, quando o elenco volta de recesso.

Durante a pausa das atividades no CT da Barra Funda, Ryan optou por seguir em ação e treinou com as Crias de Cotia. Além dele, Tetê também balançou as redes, além de um gol que veio em um lance contra, marcado por um jogador do Bahia.

Outro ponto de destaque foi a presença da nova comissão técnica de Hernán Crespo no jogo. Mesmo com a partida acontecendo em Cotia, o auxiliar técnico Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote acompanharam o jogo da base. A movimentação reforça o perfil de Crespo que na sua primeira passagem chamava atenção pela forma na qual costuma lidar com a base tricolor.

Com o resultado, o Sub-20 do São Paulo alcançou cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro da categoria e soma agora 21 pontos na tabela.

Ryan Francisco marcou em vitória do São Paulo no Sub-20 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Hernán Crespo revela planos para o uso da base do São Paulo

Hernán Crespo foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira (24) no estádio do Morumbis. De volta para viver sua segunda passagem pelo Tricolor, o técnico falou sobre o uso da base e sobre como planeja lidar com as Crias de Cotia.

Na coletiva de imprensa, Crespo falou sobre os seus planos para aproveitar Cotia nessa nova passagem.

Para mim o futebol não tem documento. Se tiver 38 ou 18 anos, quem estiver melhor vai jogar. Quantos anos tinha o Gabriel Sara, o Luan, o Nestor em 2021? Quem merece jogar, vai jogar - destacou.