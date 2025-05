São Paulo pode ter retorno importante contra o Bahia pelo Brasileirão

O São Paulo terá um retorno importante contra o Bahia pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucca, que sofreu uma entorse no tornozelo contra o Grêmio, pode voltar a ser relacionado. O jogador perdeu os confrontos recentes contra o Náutico, Mirassol e Talleres.

O atacante evoluiu no tratamento nos últimos dias e pode ser um retorno essencial para a partida. Com Zubeldía suspenso, o São Paulo enfrenta um grande problema no departamento médico.

Ao todo, serão onze desfalques. Entre eles, suspensos e lesionados. Quanto a Lucca, a Cria de Cotia surge como opção para o lugar de André Silva, que está suspenso após receber o terceiro amarelo contra o Grêmio.

O jogo contra o Bahia será no sábado, dia 31 de maio, às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova. O Tricolor não contará com Alisson (suspenso), Ruan (dores no joelho), Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Marcos Antônio (lesão muscular), Lucca (entorse no tornozelo direito), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Cédric Soares (dores na panturrilha direita).

Lucca enfrenta uma entorse no tornozelo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lucca estreou com gol na Libertadores

O jovem Lucca, de apenas 17 anos, atingiu um feito histórico com o gol marcado contra o Libertad, que classificou o São Paulo para as oitavas de final da Copa Libertadores. O atleta foi responsável por empatar com o time paraguaio, o que deu a vaga para a equipe.

O que chamou atenção foi que este foi o primeiro jogo do atleta na equipe profissional. E com o gol, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Tricolor em uma partida da competição continental.