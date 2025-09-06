O São Paulo recuou com as negociações e travou a ida de Patryck Lanza ao Pafos, do Chipre, por empréstimo. O jogador chegou a entrar na mira de algumas equipes que ainda estão com a janela aberta, mas o Lance! apurou que a proposta do Chipre havia sido a que mais agradou. Se os valores não forem renegociados, Patryck deve seguir na equipe.

A reportagem adiantou que, mesmo com interesse, a negociação seria analisada com cautela. O Tricolor, ao que tudo indica, não chegou em um acordo que tenha considerado interessante, além de também pensar em possíveis propostas de mercados com maior tradição em transferências dentro da Europa, o que pode significar ganhos mais consistentes no futuro.

De acordo com o antecipado pelo "ge", o Pafos apresentou proposta de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) a serem pagos de imediato, além de incluir cláusula de compra obrigatória de 50% dos direitos do jogador por 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,7 milhões), caso determinadas metas sejam alcançadas.

A negociação teria recuado após o clube do Chipre pedir uma alteração nos valores, o que não foi concordado com o Tricolor Paulista.

A janela do Chipre fecha no dia 9 de setembro. No mais, outras janelas ainda estão abertas, como Polônia e Turquia, que estão visando atletas que não foram negociados nas janelas sul-americanas e europeias, por exemplo.

Patryck Lanza foi revelado na base do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulo.net)

Patryck Lanza e espaço no São Paulo

Patryck Lanza chegou a receber chances no time principal do São Paulo nesta temporada, mas acabou ficando atrás de Enzo Díaz e Wendell na disputa por posição.

No mais, por enquanto, o lateral deve permanecer no elenco tricolor. Quanto a outros jogadores, o São Paulo não descarte que precise que mais negociações aconteçam.

Um relatório feito por uma comissão do Conselho Deliberativo do São Paulo chamou atenção para a possibilidade de um déficit financeiro no clube. Isso engloba metas orçamentárias que são associadas a venda de jogadores. Sem estas vendas, o valor giraria em torno dos R$ 118,6 milhões, o que reforçaria a importância de negociações pontuais e por bons valores.