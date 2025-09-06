Ex-São Paulo e Santos ameaça namorada em residência e chuta portão

Pedrinho, ex-São Paulo e Santos, foi acusado novamente de ameaças a sua namorada, Amanda Nunes. Em registros feitos por câmeras de segurança, divulgadas pelo "ge", o jogador aparece chutando o portão da residência, que ao que tudo indica, pertence à família da mulher.

continua após a publicidade

Nas imagens, Pedrinho ainda tentou quebrar câmeras de segurança da residência, além de ter ofendido e xingado bastante a mulher. O caso aconteceu no dia 3 de setembro, durante a madrugada. Sem clube, chegou a defender o Cuiabá neste ano. Mesmo com a polícia militar acionada, não há registros de boletim de ocorrência.

Por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa, o jogador de 25 anos se manifestou.

- Após a exposição das imagens em que apareço chutando o portão, retirando e quebrando as câmeras de segurança da residência da família da mãe dos meus filhos, nessa quinta-feira (04 de setembro), em São Paulo (SP), gostaria de dizer, publicamente, que reconheço minha falha como homem e pai - disse.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação/ Globo)

Pedrinho rescindiu com o São Paulo no passado após acusações

Esta não é a primeira vez que Pedrinho se envolve com este histórico polêmico. Em 2023, o jogador rescindiu com o São Paulo após ser acusado também por Amanda por agressão.

Em março daquele ano, o caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, da Zona Norte paulistana, onde a ocorrência foi registrada como violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal. O jogador foi afastado e, no mês seguinte, o São Paulo anunciou a rescisão de contrato com o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo a polícia, a vítima "apresentava sinais de lesões", que foram fotografadas e anexadas ao inquérito policial. Além disso, ela representou criminalmente contra o autor. O jogador chegou a prestar depoimento.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Em 2025, Pedrinho chegou ao Cuiabá por empréstimo do Lokomotiv Moscou, da Rússia. Contudo, o período no clube acabou ficando marcado por questões disciplinares e, após estes problemas, se despediu da equipe.