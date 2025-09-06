Filho de ídolo do São Paulo é convocado por Seleção Sub-15

Lucas Miranda, filho de Miranda, foi convocado novamente para a Seleção Brasileira Sub-15. Esta é a terceira convocação do jogador, que também atua como defensor no São Paulo, na categoria. Inclusive, no último ciclo, o jogador foi titular.

continua após a publicidade

A convocação foi divulgada na sexta-feira (5). Esta equivale a primeira convocação de uma competição oficial. Os 20 atletas foram chamados para a disputa da Conmebol Liga Evolución, marcada para acontecer entre os dias 26 de setembro e 6 de outubro, em Assunção, no Paraguai.

Antes da competição, o grupo passará por um período de preparação em Palmas, no Tocantins, de 11 a 22 de setembro.

➡️Ingressos de São Paulo x LDU: veja preços e onde comprar

Quem é Lucas Miranda, "herdeiro" de ídolo na posição?

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

continua após a publicidade

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro de 14 anos optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo do clube e imerso na rotina são-paulina. A escolha reforça o comprometimento com a formação dentro e fora das quatro linhas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas é canhoto e tem porte físico acima da média para a idade, aspectos que despertam atenção do São Paulo desde cedo. O Lance! apurou ele também é visto internamente como um atleta estudioso, que costuma rever seus próprios jogos para entender melhor o posicionamento e a parte tática.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação)

Quem foram os convocados da Seleção Sub-15

Goleiros

Bruno Samudio (Botafogo)

Miguel (Ferroviária)

Defensores

Henrique Lemos (Cruzeiro)

Alexsander (Grêmio)

Geovane (Vitória)

Lucas Miranda (São Paulo)

Ruan Pablo (Palmeiras)

Guilherme (Athletico-PR)

Meio-campistas

Myguel Sousa (Red Bull Bragantino)

Lucas Lopes (Corinthians)

Pedro Henrique (Palmeiras)

Vitinho (Fluminense)

José Henrique (Athletico-PR)

Leo Rodrigues (Corinthians)

Atacantes