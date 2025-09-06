menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Filho de ídolo do São Paulo é convocado por Seleção Sub-15

Jogador atua no São Paulo e se inspira nos passos do pai

imagem cameraLucas Miranda foi convocado por Seleção Sub-15 (Foto: Divulgação)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
11:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lucas Miranda, filho de Miranda, foi convocado novamente para a Seleção Brasileira Sub-15. Esta é a terceira convocação do jogador, que também atua como defensor no São Paulo, na categoria. Inclusive, no último ciclo, o jogador foi titular.

A convocação foi divulgada na sexta-feira (5). Esta equivale a primeira convocação de uma competição oficial. Os 20 atletas foram chamados para a disputa da Conmebol Liga Evolución, marcada para acontecer entre os dias 26 de setembro e 6 de outubro, em Assunção, no Paraguai.

Antes da competição, o grupo passará por um período de preparação em Palmas, no Tocantins, de 11 a 22 de setembro.

Quem é Lucas Miranda, "herdeiro" de ídolo na posição?

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro de 14 anos optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo do clube e imerso na rotina são-paulina. A escolha reforça o comprometimento com a formação dentro e fora das quatro linhas.

Lucas é canhoto e tem porte físico acima da média para a idade, aspectos que despertam atenção do São Paulo desde cedo. O Lance! apurou ele também é visto internamente como um atleta estudioso, que costuma rever seus próprios jogos para entender melhor o posicionamento e a parte tática.

Lucas Miranda, Sub-15 do São Paulo
(Foto: Divulgação)

Quem foram os convocados da Seleção Sub-15

Goleiros

  • Bruno Samudio (Botafogo)
  • Miguel (Ferroviária)

Defensores

  • Henrique Lemos (Cruzeiro)
  • Alexsander (Grêmio)
  • Geovane (Vitória)
  • Lucas Miranda (São Paulo)
  • Ruan Pablo (Palmeiras)
  • Guilherme (Athletico-PR)

Meio-campistas

  • Myguel Sousa (Red Bull Bragantino)
  • Lucas Lopes (Corinthians)
  • Pedro Henrique (Palmeiras)
  • Vitinho (Fluminense)
  • José Henrique (Athletico-PR)
  • Leo Rodrigues (Corinthians)

Atacantes

  • Emanuel (Athletico-PR)
  • Allan Santos (Vasco)
  • Cauã (Botafogo)
  • Caio (Palmeiras)
  • Jean Carlos (Fluminense)
  • Rodrigo Jr (Vasco)

