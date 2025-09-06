Filho de ídolo do São Paulo é convocado por Seleção Sub-15
Jogador atua no São Paulo e se inspira nos passos do pai
Lucas Miranda, filho de Miranda, foi convocado novamente para a Seleção Brasileira Sub-15. Esta é a terceira convocação do jogador, que também atua como defensor no São Paulo, na categoria. Inclusive, no último ciclo, o jogador foi titular.
A convocação foi divulgada na sexta-feira (5). Esta equivale a primeira convocação de uma competição oficial. Os 20 atletas foram chamados para a disputa da Conmebol Liga Evolución, marcada para acontecer entre os dias 26 de setembro e 6 de outubro, em Assunção, no Paraguai.
Antes da competição, o grupo passará por um período de preparação em Palmas, no Tocantins, de 11 a 22 de setembro.
Quem é Lucas Miranda, "herdeiro" de ídolo na posição?
A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.
Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro de 14 anos optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo do clube e imerso na rotina são-paulina. A escolha reforça o comprometimento com a formação dentro e fora das quatro linhas.
Lucas é canhoto e tem porte físico acima da média para a idade, aspectos que despertam atenção do São Paulo desde cedo. O Lance! apurou ele também é visto internamente como um atleta estudioso, que costuma rever seus próprios jogos para entender melhor o posicionamento e a parte tática.
Quem foram os convocados da Seleção Sub-15
Goleiros
- Bruno Samudio (Botafogo)
- Miguel (Ferroviária)
Defensores
- Henrique Lemos (Cruzeiro)
- Alexsander (Grêmio)
- Geovane (Vitória)
- Lucas Miranda (São Paulo)
- Ruan Pablo (Palmeiras)
- Guilherme (Athletico-PR)
Meio-campistas
- Myguel Sousa (Red Bull Bragantino)
- Lucas Lopes (Corinthians)
- Pedro Henrique (Palmeiras)
- Vitinho (Fluminense)
- José Henrique (Athletico-PR)
- Leo Rodrigues (Corinthians)
Atacantes
- Emanuel (Athletico-PR)
- Allan Santos (Vasco)
- Cauã (Botafogo)
- Caio (Palmeiras)
- Jean Carlos (Fluminense)
- Rodrigo Jr (Vasco)
