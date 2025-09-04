Um relatório feito por uma comissão do Conselho Deliberativo do São Paulo chamou atenção para a possibilidade de um déficit financeiro no clube.

A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. Neste relatório, existe um risco alertado quanto a um déficit que pode chegar a R$ 48,6 milhões de déficit até o final da temporada.

Isso engloba metas orçamentárias que são associadas a venda de jogadores. Sem estas vendas, o valor giraria em torno dos R$ 118,6 milhões, o que reforçaria a importância de negociações pontuais e por bons valores.

Neste relatório, existiria também uma projeção interessante quanto a dívida do São Paulo. Em 2024, segundo o balanço orçamentário do clube, o time encerrou a temporada com uma dívida no valor de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Existe uma cautela em cima da possibilidade de terminar a temporada com uma dívida ainda mais perto do valor de R$ 1 bilhão.

Alguns pontos são destacados. Entre eles, folhas salariais e gastos que surgem com o futebol em si. Isso já estavam sendo apontado em alguns balancetes recentes do clube. Novamente, as metas referentes a negociações e valores arrecadados com vendas de jogadores entram em pauta. No primeiro semestre, houve uma arrecadação de R$ 107 milhões. A intenção é que este valor cresça neste segundo semestre.

São Paulo vive situação financeira delicada (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Julio Casares falou sobre o assunto

O presidente Julio Casares explicou o assunto. De acordo com ele, em entrevista a "TNT Sports", a comissão financeira do São Paulo fez um relatório prevendo déficit, mas esse cenário foi projetado sem considerar medidas já tomadas pela diretoria. Ou seja, o número negativo apresentado é um “pior cenário possível” caso nada fosse feito.

- O trabalho da comissão de acompanhamento financeiro é muito importante. A previsão do déficit é feita caso o São Paulo não faça nenhuma das premissas apresentadas no estudo deles. No entanto, desde que a peça foi levada ao Conselho Deliberativo, muitas ações já foram realizadas, algumas antes mesmo do estudo - corte de horas extras e redução de investimentos em outras modalidades, por exemplo. Além disso, o relatório não leva em conta as últimas vendas de jogadores e ainda temos mais uma próxima janela para atuarmos. O cenário não é de tranquilidade, pois temos de mudar uma cultura e administrar uma dívida de muitos anos, mas trabalharemos firme para aumentarmos ainda mais as receitas e conseguirmos equilibrar as contas - disse o presidente.