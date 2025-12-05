Zagueiro do São Paulo projeta final da Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo garantiu presença na final da Copa do Brasil sub-20 contra o América-MG. Nesta quinta-feira (4), o Tricolor superou o Galinho por 3 a 0 e assegurou a classificação. Um dos destaques da campanha e peça fixa na zaga, Luis Osório celebrou o avanço da equipe e mantém o foco na busca pelo segundo título.

- Perdemos o primeiro jogo da semifinal fora de casa, mas sabíamos que a história poderia ser diferente na volta. Fizemos um grande jogo, conseguimos impor nosso jogo e reverter a vantagem do adversário. Conquistamos essa vaga na final, respeitamos o América, mas sabemos da nossa qualidade e vamos atrás deste título - ressaltou.

Contratado em 2023 após passagem pelo Desportivo Brasil, Osório rapidamente conquistou espaço no elenco. Foi titular na Dallas Cup, disputada nos Estados Unidos em 2024, e, no mesmo ano, levantou a taça da Copa do Brasil sub-20. Na temporada atual, integrou o grupo campeão da Copinha e atuou na final contra o Corinthians, no Pacaembu.

- Muito feliz de chegar em mais uma final com a camisa do São Paulo. Pudemos conquistar essa competição no ano passado e agora vamos atrás do bicampeonato. Tem sido um ano de muito aprendizado para mim e quero coroar fechando com esse título - completou.

E o que vem por aí?

O São Paulo disputará a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o América-MG. A decisão será na próxima terça-feira, no Independência, às 20h (de Brasília). Será disputada em jogo único. Vale destacar que o Tricolor é o atual campeão da competição Sub-20.