São Paulo

São Paulo avalia proposta do Chipre por lateral

Tricolor entende que terá que negociar mais ativos na janela

Patryck Lanza em treino do São Paulo
Patryck Lanza pode encarar negociação como forma de ganhar espaço (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
05/09/2025
11:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo está avaliando propostas para Patryck Lanza, lateral-esquerdo do time. O Lance! apurou que entre as ofertas recebidas, a que mais agradou até o momento foi a do Pafos, do Chipre, considerada vantajosa tanto para o jogador quanto para o clube paulista.

No mais, a negociação ainda não está concluída por parte da diretoria do São Paulo. A reportagem confirmou que a cúpula tricolor deve analisar com cautela, aguardando possíveis propostas de mercados com maior tradição em transferências dentro da Europa, o que pode significar ganhos mais consistentes no futuro. É um processo que demanda algumas etapas.

A janela do Chipre fecha no dia 9 de setembro. No mais, outras janelas ainda estão abertas, como Polônia e Turquia, que estão visando atletas que não foram negociados nas janelas sul-americanas e europeias, por exemplo.

Patryck Lanza chegou a receber chances no time principal do São Paulo nesta temporada, mas acabou ficando atrás de Enzo Díaz e Wendell na disputa por posição.

Desta forma, seu futuro deve ser resolvido o mais breve possível, muito para aproveitar estas janelas. A ideia seria um empréstimo, com opção de compra fixada, até mesmo pensando nesta minutagem.

Patryck Lanza foi revelado na base do São Paulo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

São Paulo entende que mais negociações devem acontecer

Do lado do São Paulo, é entendido que mais negociações devem acontecer. Um relatório feito por uma comissão do Conselho Deliberativo do São Paulo chamou atenção para a possibilidade de um déficit financeiro no clube.

A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. Neste relatório, existe um risco alertado quanto a um déficit que pode chegar a R$ 48,6 milhões de déficit até o final da temporada.

Isso engloba metas orçamentárias que são associadas a venda de jogadores. Sem estas vendas, o valor giraria em torno dos R$ 118,6 milhões, o que reforçaria a importância de negociações pontuais e por bons valores.

Neste relatório, existiria também uma projeção interessante quanto a dívida do São Paulo. Em 2024, segundo o balanço orçamentário do clube, o time encerrou a temporada com uma dívida no valor de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Existe uma cautela em cima da possibilidade de terminar a temporada com uma dívida ainda mais perto do valor de R$ 1 bilhão.

