São Paulo avalia proposta do Chipre por lateral

O São Paulo está avaliando propostas para Patryck Lanza, lateral-esquerdo do time. O Lance! apurou que entre as ofertas recebidas, a que mais agradou até o momento foi a do Pafos, do Chipre, considerada vantajosa tanto para o jogador quanto para o clube paulista.

No mais, a negociação ainda não está concluída por parte da diretoria do São Paulo. A reportagem confirmou que a cúpula tricolor deve analisar com cautela, aguardando possíveis propostas de mercados com maior tradição em transferências dentro da Europa, o que pode significar ganhos mais consistentes no futuro. É um processo que demanda algumas etapas.

A janela do Chipre fecha no dia 9 de setembro. No mais, outras janelas ainda estão abertas, como Polônia e Turquia, que estão visando atletas que não foram negociados nas janelas sul-americanas e europeias, por exemplo.

Patryck Lanza chegou a receber chances no time principal do São Paulo nesta temporada, mas acabou ficando atrás de Enzo Díaz e Wendell na disputa por posição.

Desta forma, seu futuro deve ser resolvido o mais breve possível, muito para aproveitar estas janelas. A ideia seria um empréstimo, com opção de compra fixada, até mesmo pensando nesta minutagem.

Patryck Lanza foi revelado na base do São Paulo (Foto: Marlon Costa/AGIF)

São Paulo entende que mais negociações devem acontecer

Do lado do São Paulo, é entendido que mais negociações devem acontecer. Um relatório feito por uma comissão do Conselho Deliberativo do São Paulo chamou atenção para a possibilidade de um déficit financeiro no clube.

A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. Neste relatório, existe um risco alertado quanto a um déficit que pode chegar a R$ 48,6 milhões de déficit até o final da temporada.

Isso engloba metas orçamentárias que são associadas a venda de jogadores. Sem estas vendas, o valor giraria em torno dos R$ 118,6 milhões, o que reforçaria a importância de negociações pontuais e por bons valores.

Neste relatório, existiria também uma projeção interessante quanto a dívida do São Paulo. Em 2024, segundo o balanço orçamentário do clube, o time encerrou a temporada com uma dívida no valor de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Existe uma cautela em cima da possibilidade de terminar a temporada com uma dívida ainda mais perto do valor de R$ 1 bilhão.