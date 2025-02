São Paulo receberá valor milionário por show de Shakira no Morumbis

O São Paulo receberá R$ 3 milhões pelo show de Shakira que acontecerá no Morumbis. A informação foi dada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!. O evento acontecerá na quinta-feira (13).

O show é organizado pela Live Nation. O Tricolor tem um acordo exclusivo com a produtora de eventos para que possa receber shows internacionais no estádio. O vínculo vale por cinco anos e foi fechado no final de 2023.

Ao que tudo indica, o São Paulo terá uma participação em ações que dizem respeito ao marketing durante o show. As vendas de bebidas e alimentos no espaço gerarão outra receita. Inclusive, nos planos financeiros do time para o ano, incluem questões relacionadas a receitas geradas em shows deste porte.

Ano passado, com uma temporada do artista pop Bruno Mars no Morumbis, o São Paulo chegou a arrecadar cerca de R$ 15 milhões.

Por conta do show, o Tricolor teve que mandar seu jogo contra o Velo Clube fora do estado. O time joga justamente na quinta-feira (13), no Mané Garrincha, em Brasília.