São Paulo não pensa em demissão de Zubeldía

Uma possível demissão de Luis Zubeldía não é algo conversado no São Paulo. O treinador foi alvo de algumas críticas por parte da torcida após o empate sem gols com a Inter de Limeira, nesta segunda-feira (10/2).

continua após a publicidade

Segundo confirmado pelo Lance!, não existe nenhuma possibilidade de demissão de Zubeldía e nem nenhuma mudança no que diz respeito à comissão técnica do São Paulo. Inclusive, o assunto nem é debatido por parte da diretoria.

➡️ São Paulo pode ter reencontro com Rogério Ceni ou Corinthians na Libertadores

O São Paulo chegou a receber algumas vaias da torcida no Mané Garrincha, estádio no qual aconteceu a partida. Nas redes sociais, mensagens com tons de crítica também foram direcionadas ao treinador. Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Zubeldía entendeu que o resultado, abaixo do esperado e com um a mais em campo, seria uma "parte do processo".

continua após a publicidade

➡️ ‘Não tem desculpa’: Calleri desabafa após empate e mau jogo do São Paulo

- Tivemos nossas ocasiões de gol, tivemos ocasiões claras de gol e não convertemos. Parece que, se tivéssemos convertido um gol, de tantas [chances] que tivemos, depois o jogo se abriria e já ficaria tudo a nosso favor. Aconteceu contra o Mirassol, que vinha de cinco triunfos, e nós fizemos o gol. Aconteceu contra o Corinthians, que vinha de dez triunfos, e nós fizemos o gol. Temos que fazer um gol, não importa quem, mas fazer um gol. Se fazemos um gol, o jogo se abre. Se não, é mais difícil - disse.

Porém, seu trabalho está assegurado no momento. Inclusive, o treinador alegou após a partida que não é para encarar o Paulista "com desespero". Zubeldía ainda alegou que o foco é "terminar em primeiro".

continua após a publicidade

-Paulista é muito difícil. Muito. As equipes lutam, correm com três meses de preparação. Jogar em um gramado não é o mesmo, muda o contexto. Mas não importa. Nosso objetivo é dividir os minutos entre os jogadores. Sempre que conseguimos abrir o placar é importante para aproveitar os espaços, mas agora temos que virar a página e não nos desesperarmos. Temos que terminar em primeiro e nos classificar o mais alto possível - destacou após o confronto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (11/2) contra o Velo Clube. O jogo acontece no Mané Garrincha.