O São Paulo não folgou após o empate sem gols com a Inter de Limeira. O time voltou aos treinos ainda em Brasília, pensando no jogo de quinta-feira (13/2), contra o Velo Clube, que também acontece no Mané Garrincha.

Erick, desfalque no último jogo por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo, trabalhou no gramado ao lado dos fisioterapeutas do clube. Isso acende a possibilidade do atacante voltar a ser relacionado. Ainda não há prazo de retorno, mas o treino é uma boa notícia.

Na reapresentação, os atletas do Tricolor foram divididos em dois grupos. Os titulares fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante trabalhou no gramado com Zubeldía e a comissão.

Os atletas que não foram relacionados no jogo de segunda-feira (10/2), como Luciano, que estava suspenso, e Wendell, que aguarda estreia, participaram do treino com o restante do elenco. Luciano pode voltar a ser relacionado no próximo jogo do Tricolor, assim como Wendell.

O São Paulo volta a treinar na quarta-feira (12/2), no Mané Garrincha. O time enfrenta o Velo Clube na quinta-feira (13/2), por mais uma rodada do Paulista.