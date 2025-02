Patryck Lanza tem futuro indefinido no São Paulo

O futuro de Patryck Lanza caminha cada vez mais para uma incerteza no São Paulo. Com as chegadas de Wendell e Enzo Díaz na última janela, a Cria de Cotia se tornou terceira opção para a lateral-esquerda.

Segundo o Lance! apurou, ainda não existem propostas concretas em cima do jogador. O atleta deve seguir contrato, mas com poder de escolha sobre seu futuro, algo que foi esclarecido até mesmo por Zubeldía. O staff de Patryck deve estar por trás dos próximos passos também.

Vale destacar que, no passado, Patryck chegou a receber propostas de times como Los Angeles Galaxy, equipe da MLS. Porém, na época, foram negadas pelo Tricolor.

Após a partida contra o Bragantino, o treinador trouxe à tona o assunto envolvendo Patryck. De acordo com o técnico, existiriam dois caminhos para o lateral se desenvolver: acompanhar os mais experientes ou buscar outros caminhos.

- Creio que para um jovem há dois caminhos: ou pouco a pouco melhorando através desses jogadores ou sair e buscar experiência fora. Para mim, se ficar como terceiro lateral e ir crescendo, eu gosto. Se ficar como terceiro em uma zona de conforto, não gosto - disse Zubeldía na época.

Patryck Lanza em treino pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulo.net)

Formado em Cotia, Zubeldía tem contrato até 2027. O atleta teve seu vínculo renovado em 2024. Segundo informações do "Transfermarkt", tem um valor de mercado que beira o 1,8 milhão de euros.