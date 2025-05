São Paulo anuncia renovação com Lucas Ferreira

O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Lucas Ferreira até 2029. Aos 19 anos, o jogador começou a ganhar espaço e confiança no elenco profissional do Tricolor.

Lucas Ferreira iniciou a sua trajetória no clube em 2021, quando chegou a Cotia. Recentemente, o Lance! apurou que o atleta chegou a entrar na mira de times da Série A, como o Cruzeiro. A intenção de todas as partes envolvidas era manter Lucas Ferreira no time. A preocupação era com a chegada da janela de transferências, que começa a partir de junho.

No anúncio feito pelo São Paulo, Lucas Ferreira agradeceu a oportunidada dada pelo Tricolor.

- Só tenho que agradecer a Deus por tudo o que vem fazendo na minha vida. Estou muito feliz por renovar com o São Paulo. Meu objetivo é conquistar muitos títulos com essa camisa e, se Deus quiser, ainda neste ano - disse Lucas.

Carlos Belmonte e Julio Casares comemoram o novo vínculo do jogador também. Para os dirigentes, Lucas é visto como um exemplo no que se diz respeito ao projeto aplicado em Cotia.

- É uma alegria renovar o contrato desse jovem talento. O Lucas Ferreira é mais um importante valor que conseguimos revelar em Cotia. Sua integração ao time profissional foi rápida e era necessária essa atualização no contrato - disse Casares.

- O Lucas Ferreira é mais um exemplo do trabalho que temos feito com os meninos de Cotia. Foi um jogador que captamos no Rio de Janeiro e que se desenvolveu na base ao longo dos últimos anos, com títulos importantes. Paralelamente, trazíamos para treinos com o profissional na Barra Funda, até que chegasse o momento de concluir a transição e ele pudesse reforçar o nosso elenco principal. Seu desempenho nos últimos jogos prova que o processo todo vem sendo bem feito, e essa renovação é mais uma etapa disso - completou Belmonte.

Lucas Ferreira conquistou espaço com Zubeldía

Campeão da Copinha em 2025, começou a treinar com os profissionais neste ano com Zubeldía. O jogador virou ponto de confiança da equipe. Aos 19 anos, esteve presente em 14 jogos pelo profissionais, com um gol marcado - pela Copa Libertadores, contra o Libertad.