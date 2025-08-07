menu hamburguer
Promessa do São Paulo pode reforçar time da Europa

Negócio deve ser resolvido nos próximos 15 dias

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão
imagem cameraHenrique Carmo está na mira de times da Europa há algum tempo (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/08/2025
17:35
O São Paulo estaria encaminhando mais uma saída. Henrique Carmo, promessa do time, está sendo negociado com o PSV, da Holanda. O Lance! apurou que já haviam sido feitas propostas anteriores, mas que agora, o Tricolor recebeu outro contato.

A reportagem confirmou que a ideia seria um empréstimo com opção de compra, mas ainda sem valores divulgados. Revelado em Cotia, o jogador tem posto de promessa e é visto como um ativo interessante. A tendência é que a negociação se encaminhe dentro dos próximos 15 dias.

Quanto a valores envolvidos, ainda não há nada cravado. Não é a primeira vez também que a promessa entra na mira de times da Europa.

Revelado na base do São Paulo, o jogador começou a ser relacionado na última temporada para a equipe profissional. Aos 18 anos, tem contrato com o Tricolor até 2028.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão
Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão no ano passado (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

São Paulo mira negociações pensando em orçamento

O São Paulo entende que, pensando no orçamento e na situação econômica do time, terá que negociar jogadores nesta temporada. O Tricolor sabe que algumas Crias de Cotia são interpretadas como grandes ativos financeiros.

O São Paulo encerrou a temporada de 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões e um déficit de R$ 287,6 milhões. A situação financeira é considerada delicada, e o cumprimento das metas orçamentárias passou a ser fundamental, especialmente no contexto do balanço deste ano.

Em comparação ao exercício de 2023, a dívida aumentou em R$ 301,5 milhões, valor que impacta diretamente o caixa do clube e reforça a necessidade de desempenho esportivo e negociações para equilibrar as contas no próximo balanço e evitar déficits financeiros nos próximos balanços do time.

Próximos jogos do São Paulo

  • 09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro

