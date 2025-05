São Paulo estuda futuro de Lucas Ferreira, alvo de time da Série A

O São Paulo pretende renovar com Lucas Ferreira. Joia revelada em Cotia, o jogador entrou na mira de times da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi adiantada pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Lucas Ferreira se tornou peça de confiança de Luis Zubeldía. O Tricolor tem conversas em andamento para renovar o contrato com o jogador, mas ainda esbarra em questões como salário. Como subiu recentemente para o profissional, o valor que Lucas Ferreira recebe ainda é correspondente ao valor médio das categorias de base.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com o destaque e o espaço, começou a entrar no radar de times como o Cruzeiro, mas a intenção de ambas as partes é manter Lucas Ferreira no time. A preocupação é com a chegada da janela de transferências, que começa a partir de junho. O jogador está no São Paulo desde o Sub-15.

continua após a publicidade

➡️Bahia avalia compra de Rodrigo Nestor junto ao São Paulo

Lucas foi campeão da Copinha em 2025 (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Lucas Ferreira conquistou espaço com Zubeldía

Campeão da Copinha em 2025, começou a treinar com os profissionais neste ano com Zubeldía. O jogador virou ponto de confiança da equipe. Aos 19 anos, esteve presente em 14 jogos pelo profissionais, com um gol marcado - pela Copa Libertadores, contra o Libertad. O atual contrato vai até 2028.