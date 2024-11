O São Paulo entra em campo logo mais para enfrentar o RB Bragantino pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e tem a chance de manter uma sequência invicta que já dura quatro jogos. A equipe de Luis Zubeldía se estabeleceu dentro do G6, mas mantém o objetivo de se classificar de forma direta para a próxima Libertadores. Atualmente, os classificados para a fase de grupos vai até a 5ª colocação.

Com 57 pontos, o São Paulo tem pela frete um adversário que vive péssima fase na competição e não vence há nove jogos. A última vitória foi em 1º de setembro, em casa, contra o Bahia. O RB Bragantino é o atual 18º colocado com 36 pontos e seguirá na briga contra o rebaixamento até o fim da competição. A bola rola às 16h30 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Em campo, o Tricolor deve ter novidades entre os relacionados até para o time titular. Patryck Lanza e Michel Araújo concluir a transição física e desde o começo da semana integram normalmente as sessões de treino com o restante do elenco. O meia deve estar no banco de reservas, mas o lateral pode pintar no time titular de Zubeldía.

Patryck Lanza em treino do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Isso porque a titularidade na lateral esquerda tem sido um grande problema a ser resolvido pelo treinador argentino. Desde a lesão do próprio Patryck e do então titular Welington, o técnico tem tido dificuldades em suprir essas ausências.

Jamal Lewis, contratado para ser essa peça, não se encaixou plenamente e viu o zagueiro Sabino e o meia Liziero serem improvisados em algumas ocasiões. Agora, para completar, o norte-irlandês está com uma lesão no tornozelo e está fora da partida.

Quem também está fora do jogo é o próprio Luis Zubeldía, que recebeu o terceiro amarelo na última partida e cumpre suspensão no jogo de hoje. O auxiliar Maxi Cubera estará à beira do campo em Bragança.

Dúvidas no ataque e mais desfalques

O setor ofensivo pode ter alterações em comparação ao último compromisso, diante do Athletico-PR. O centroavante Calleri ficou de fora de algumas sessões de treino nesta semana por dores musculares. Apesar de ter participado do treino de terça-feira (19), ainda é dúvida para o onze inicial, o que abre espaço para a entrada de André Silva, autor do gol que deu a vitória contra o Furacão no MorumBis.

Outro nome que estará à disposição de Zubeldía é William Gomes, que estava junto com a Seleção Braisleira sub-20 e perdeu as sessões de preparação nesta semana. No último amistoso promovido pela seleção de base, o Brasil enfrentou o time do Vasco sub-20 na Granja Comary e William marcou um dos gols do jogo.

André Silva comemora gol pelo São Paulo contra o Athletico-PR, (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Na lista de desfalques do setor, Wellington Rato, que está com dores na panturrilha, e Lizeiro, com problemas no tornozelo, devem estar fora do jogo por não terem participado da última atividade de treino do grupo. Bobadilla e Ferraresi, que estavam com suas seleções na Data Fifa, também serão desfalques, assim como Arboleda, que segue se recuperando de lesão.

Tabu como visitante

O jogo de logo mais pode colocar o São Paulo à frente dos atuais rivais, Flamengo e Internacional, que têm 59 pontos e ocupam a 4ª e 5ª posição, respectivamente. O rubro-negro já tem vaga direta para a próxima Libertadores, mas pode ser ultrapassado pelo Tricolor, que mira entrar no G4 para não depender de outra equipe pata herdar a vaga direta na fase de grupos.

São Paulo e RB Bragantino ficaram no 0 x 0 no 1º turno. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mas, historicamente, o confronto contra o RB Bragantino fora de casa impõem ao São Paulo bastante dificuldade. A última vitória da equipe como visitante foi em março de 2019, em jogo válido pelo Paulistão de 2019. De lá para cá, o São Paulo enfrentou a equipe em seis oportunidades, com quatro derrotas e dois empates.

Desde que retornou à Série A, o RB Bragantino não perdeu para o Tricolor dentro de casa. O último confronto entre os times foi pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Na 14ª rodada do Brasileirão do ano passado, as equipes ficaram no 0 a 0.