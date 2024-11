RB Bragantino e São Paulo duelam pelo Campeonato Paulista 2023 (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 16/11/2024 - 08:30 • São Paulo (SP) • Atualizada em 16/11/2024 - 09:41

O São Paulo iniciou na sexta-feira (15) a preparação para o duelo contra o RB Bragantino, que acontece na próxima semana, e fez a primeira sessão de treino com todos os atletas após as avaliações físicas e clínicas aplicadas no elenco. O duelo contra o time de Bragança Paulista é essencial para o Tricolor na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores. Por outro lado, o time de Luis Zubeldía precisará quebrar uma escrita que já dura mais de cinco anos.

A última vitória da equipe contra o RB Bragantino fora de casa foi em março de 2019, em jogo válido pelo Paulistão de 2019. De lá para cá, o São Paulo enfrentou a equipe em seis oportunidades, com quatro derrotas e dois empates.

A temporada 2019 foi marcada pela grande mudança nos donos e na gestão do Bragantino, que subiu para a Série A naquele ano e desde então disputa a primeira divisão. Isso significa que, desde que retornou à elite, o RB Bragantino não perdeu para o Tricolor dentro de casa.

Histórico geral

A fase de "freguês" não se aplica ao histórico geral de confrontos em Bragança Paulista. Em 27 jogos, são nove vitórias do Massa Bruta, dez vitórias do Tricolor e oito empates. O São Paulo marcou 38 gols em duelos fora de casa, enquanto o RB Bragantino balançou as redes 31 vezes.

O último confronto entre os times foi pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Na 14ª rodada do Brasileirão do ano passado, as equipes ficaram no 0 a 0.

Porém, dentro desse recorte, a partida da próxima semana é que pode dar ao São Paulo mais chances de pôr fim à escrita. Isso porque o time do interior faz sua pior campanha no nacional desde que reconquistou o acesso. Atualmente, o Bragantino abre a zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com 36 pontos.

Já o São Paulo é o atual 6º colocado com 57 pontos somados. Para cumprir o objetivo e ficar dentro da zona de classificação direta à Libertadores, a equipe de Zubeldía pode até ficar com o 5º lugar, isso porque o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e está no G4, abrindo uma vaga. Tanto o Flamengo quanto o Internacional, atual 5º colocado, somam 59 pontos, o que deixa a briga ainda mais em aberto.

Até a partida, Luis Zubeldía terá tempo para testar opções de formações táticas no seu 11 inicial e ainda há chance de atletas que estavam lesionados se recuperarem plenamente durante o período e serem liberados para atuar pela equipe.