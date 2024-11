Jogo do São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o São Paulo encara o RB Bragantino pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor Paulista superou o seu adversário pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

O São Paulo vai até Bragança para duelar contra o RB Bragantino; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Antes da paralisação para a Data Fifa, o São Paulo chega para o jogo de hoje após vencer seu confronto contra o Athletico-PR, diante de sua torcida, pelo placar de 2 a 0. Em seus últimos cinco embates pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor soma três vitórias, um empate e uma derrota, o que o credencia como o sexto colocado da competição, com 57 pontos somados.

Já o RB Bragantino vive uma situação delicada no Brasileirão, já que está atualmente na zona de rebaixamento do campeonato, amargando a 18ª posição, com 36 pontos somados em 33 partidas. Em sua última partida, a equipe de Bragança Paulista empatou fora de casa contra o Atlético-GO, por 0 a 0. Nos últimos cinco jogos, são três empates e duas derrotas. Sua última vitória aconteceu no dia 01 de setembro, quando bateu o Bahia.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre RB Bragantino x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x São Paulo

Brasileirão Série A - 34ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro, 16h30

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de RB Bragantino e São Paulo

RB Bragantino

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho, Sasha - Técnico: Fernando Seabra.

Desfalques: Nathan Mendes e Thiago Borbas (Lesionados).

São Paulo

Rafael; Rafinha, Ruan, Sabino e Michel Araújo; Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor), Luciano; Erick (Rato), Lucas Moura, Calleri - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Jamal Lewis, Wellington e Arboleda (Lesionados); Bobadilla e Ferraresi (Desfalque por convocações para suas seleções).