RB Bragantino x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Massa Bruta ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, enquanto o Tricolor Paulista é o 6ª colocado, com 57 pontos.

Luis Zubeldía, treinador do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

RB Bragantino x São Paulo: principais informações do confronto

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x São Paulo

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 16h30 (de Brasília);

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho, Sasha

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Ruan, Sabino e Michel Araújo; Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor), Luciano; Erick (Rato), Lucas Moura, Calleri