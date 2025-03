São Paulo foi o único time que derrotou o Corinthians no Paulistão

O Corinthians, rival do São Paulo, foi campeão do Campeonato Paulista com uma campanha quase invicta. O único algoz do clube na competição foi justamente o Tricolor.

As equipes se enfrentaram ainda na fase de grupos do estadual, em jogo que aconteceu no estádio do Morumbis e contou com uma vitória por 3 a 1 do time de Zubeldía. Entre os autores dos gols, estiveram Lucas Moura e Oscar. Do lado do rival tricolor, José Martínez anotou.

Inclusive, o São Paulo foi uma das poucas pedras no sapato do Corinthians na temporada. Nos clássicos que o clube alvinegro disputou, o Tricolor foi o único que derrotou - entre Palmeiras e Santos. Além disso, o time de Ramón Díaz só perdeu para o clube e para o Barcelona, pela Copa Libertadores, nessa temporada.

São Paulo e Corinthians se enfrentaram esse ano no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo caiu na semifinal do Paulistão

O São Paulo caiu na semifinal do Campeonato Paulista, ao ser derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque. Diferente da final da competição, a semifinal aconteceu em jogo único.

Agora, o Tricolor aguarda a estreia no Brasileiro, nesse final de semana, e ainda disputará a Copa Libertadores e Copa do Brasil.