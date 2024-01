Embora os balanços de 2023 ainda não estejam concluídos, o São Paulo continuará lidando com um problema que acompanha o clube nos últimos anos: a tentativa de diminuição da dívida milionária que enfrenta. No último ano, este valor caiu para quase R$ 700 milhões. No final deste ano, o São Paulo fechou alguns contratos milionários, como a venda dos 'naming rights' do estádio para a Mondeléz Brasil, empresa multinacional do ramo alimentício que é proprietária do chocolate Bis.