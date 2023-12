A indecisão sobre a continuidade ou não do atacante na equipe era algo que acompanhava o São Paulo há alguns meses, segundo apurou o Lance!. Em entrevista ao 'Blog do São Paulo', o diretor de futebol Carlos Belmonte confirmou que Erison deve 'seguir carreira em outra equipe', destacando também as lesões enfrentadas pelo jogador durante esta passagem no Tricolor.