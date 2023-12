Resumo de 2023: Na segunda temporada como profissional, Beraldo foi a grande revelação e grande destaque do São Paulo no ano. Mesmo com a pouca idade, se destacou na defesa tricolor pela sua solidez no setor defensivo e ótimo desempenho durante a temporada. O jovem zagueiro foi um dos grandes pilares para o time no ano, inclusive para a conquista da Copa do Brasil. Seu destaque foi tão bom que entrou na mira da Europa e foi vendido ao PSG por 20 milhões de euros (cerca de R$107 milhões, na cotação atual).