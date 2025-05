Bobadilla tem data para depoimento; veja próximos passos de jogador do São Paulo

Bobadilla foi acusado de xenofobia por Miguel Navarro, do Talleres, após o jogo do São Paulo pela Libertadores na terça-feira (28). O Lance! conversou com o delegado Rodrigo Correa Baptista, no DOPE (Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil de SP), que disse que o jogador foi convidado para se apresentar na sexta-feira, dia 30 de maio, no período da tarde.

O Lance! apurou que a apresentação do jogador não tinha sido feito porque ainda não tinha recebido uma convocação para tal.

— Tem um delay entre terminar a partida, os jogadores irem para o vestiário e a PM chegar no vestiário para procurar o Bobadilla. Entre este delay, o investigado deixou o local. Não fomos procurados por ele e por nenhum advogado que o represente. Informalmente, foi dito que ele se apresentaria na DRADE, mas não compareceu. Expedimos uma ordem de serviço, foi recebida pelo São Paulo, para a próxima sexta-feira no período da tarde. Pedimos imagens ao São Paulo para fazer o confronto, das imagens e dos elementos colhidos — explicou o delegado.

Navarro registrou a acusação contra Bobadilla logo após o término da partida, alegando que foi insultado de "venezuelano morto de fome". O jogador do Talleres prestou depoimento logo após o jogo, na companhia de mais dois jogadores que serviram como testemunha.

O São Paulo se manifestou publicamente sobre o caso. O clube destacou que Bobadilla não havia apresentado comportamentos do gênero e que receberá apoio institucional, além da orientação de medidas socioeducativas. Nas redes sociais, Bobadilla pediu desculpas e se retratou.

- Olá a todos. Estou aqui para falar um pouco do que aconteceu ontem à noite. Bom, primeiro, foi um jogo muito quente, com clima tenso o tempo todo. Depois do nosso segundo gol, tive uma discussão com jogadores do Talleres, onde fui ofendido primeiramente e também tratado com um pouco de desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém e, bom, no calor do momento reagi mal. Peço desculpas publicamente e se tiver a oportunidade de encontrá-lo pedirei desculpas também. Só queria esclarecer isso. Mando um grande abraço a todos - disse o jogador.

O delegado do caso confirmou que mantém uma relação boa com o clube e que o caso seguirá sendo investigado. Imagens foram pedidas ao São Paulo para ter uma outra visão dos fatos. A partir daí, a história deve seguir se desenrolando.

Veja o posicionamento do São Paulo

O São Paulo Futebol Clube, por meio desta nota oficial, reafirma seu compromisso com os princípios de respeito, igualdade e inclusão, pilares fundamentais que norteiam suas atividades esportivas e institucionais.

Em face dos acontecimentos ocorridos durante a partida contra o Club Atlético Talleres, válida pela CONMEBOL Libertadores, o Clube informa que está acompanhando atentamente a apuração dos fatos pelas autoridades competentes, colaborando integralmente com as investigações em curso.

O São Paulo FC reitera que repudia veementemente qualquer manifestação de discriminação, preconceito ou intolerância, seja ela de natureza racial, étnica, nacional ou de qualquer outra forma.

O Clube permanece à disposição das autoridades e das entidades esportivas para quaisquer esclarecimentos adicionais e reforça seu compromisso contínuo com a promoção de um ambiente esportivo pautado pelo respeito mútuo e pela dignidade humana.

Em relação ao nosso atleta Bobadilla, que, ao longo de sua carreira, não apresentou histórico de conduta disciplinar negativa - ao contrário, sempre pautou sua trajetória pelo profissionalismo - entendemos ser fundamental que o Clube ofereça suporte institucional. O Clube providenciará que ele seja devidamente orientado por meio de medidas educativas que serão conduzidas pela área de compliance.