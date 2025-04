Ficha do jogo 1ª rodada Libertadores (Fase de grupos) Data e Hora Quarta-feira, dia 2 de abril, às 21h30 (de Brasilía) Local Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba (ARG) Árbitro Felipe González (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) Var Benjamin Saravia (CHI) Onde assistir

Talleres e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A transmissão da partida será pela Globo, ESPN e no Disney+.

O Talleres participou de cinco edições da Libertadores. No total, disputou 28 partidas, com dez vitórias, oito empates e dez derrotas. Na última partida, pelo Campeonato Argentino, empatou com o Belgrano por 1-1 na última rodada.

Enquanto o São Paulo disputa sua 23ª edição da Libertadores e já conquistou 3 títulos (1992, 1993 e 2005). No total, jogou 209 partidas, com 101 vitórias, 52 empates e 56 derrotas. No último final de semana, o Tricolor estreou no Campeonato Brasileiro e empatou com o Sport por 0-0, com o atacante Calleri perdendo um pênalti.

✅ FICHA TÉCNICA

Talleres x São Paulo

Libertadores - Fase de grupos (1ª rodada)

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG);

📺Onde assistir: Globo, ESPN e no Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Talleres (Técnico: Alexander Medina)

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Lucas Rodríguez e Juan Navarro; Kevin Portilla, Ulises Ortegoza, Rick Elionai, Rubén Botta e Franco Galarza Fonda; Nahuel Bustos.

São Paulo (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Alan Franco, Robert Arboleda e Sabino (Nahuel Ferraresi); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves e Enzo Díaz; Luciano e Jonathan Calleri.

