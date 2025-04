São Paulo define situação de Oscar para estreia na Libertadores

Oscar viajou com o São Paulo para Córdoba, na Argentina, e deve ser opção para a estreia do time na Copa Libertadores contra o Talleres, que acontece nessa quarta-feira, dia 2 de abril.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador passou por uma última avaliação após sofrer uma lesão leve na coxa, que o poupou contra o Sport, e será relacionado para o confronto.

Porém, conforme o Lance! apurou, um possível cenário pode ser com Oscar começando entre os reservas. O Tricolor entende que o caso do atleta, mesmo que leve, deve ser visto com cautela, até mesmo para evitar problemas maiores.

continua após a publicidade

A dúvida existia desde o começo da semana. Fora do jogo no sábado, Oscar chegou a treinar no gramado já na segunda-feira (31), pendente somente dessa última avaliação. A situação não é a mesma de Lucas Moura, por exemplo.

Lucas Moura sofreu um trauma no joelho no jogo contra o Palmeiras e desde então segue em tratamento. Por se tratar de um caso um pouco mais sério, o veterano ainda não evoluiu e nem chegou a treinar no gramado.

continua após a publicidade

➡️São Paulo pode lucrar valor milionário em estreia na Libertadores

Oscar treinou com bola no começo da semana (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo já embarcou para a Argentina

O São Paulo embarcou para a Argentina nessa terça-feira (1), após passar por mais uma etapa de treinamento no CT da Barra Funda. O jogo será às 21h30 (de Brasília). Logo após o término do confronto, o time embarca novamente em voo fretado e retorna para a capital paulista.