São Paulo x Talleres: Relembre confrontos na Libertadores

O confronto entre São Paulo e Talleres tem se tornado frequente na Copa Libertadores nos últimos anos, com um histórico recente de jogos equilibrados e resultados alternados. As duas equipes voltam a se encontrar na edição de 2025, e a expectativa é de mais duelos emocionantes. Relembre os embates passados e fique por dentro dos próximos capítulos desta rivalidade continental. O Lance! relembra os confrontos entre São Paulo x Talleres na Libertadores.

São Paulo x Talleres: histórico de confrontos na Libertadores

São Paulo e Talleres se enfrentaram em quatro ocasiões pela Copa Libertadores, com um retrospecto equilibrado: duas vitórias para o Talleres, uma vitória para o São Paulo e um empate. Os confrontos mostram a competitividade entre as equipes.

Em 2019, na fase de pré-Libertadores (2ª Fase), o Talleres levou a melhor no placar agregado. Venceu o primeiro jogo na Argentina por 2 a 0 e segurou um empate sem gols (0 a 0) no Morumbi, eliminando o São Paulo da competição.

Já em 2024, as equipes se encontraram na fase de grupos. No primeiro jogo, em Córdoba, o Talleres venceu por 2 a 1. No Morumbi, o São Paulo conseguiu a revanche e conquistou a vitória por 2 a 0.

Resultados dos confrontos na Libertadores

29 de maio de 2024 – São Paulo 2 x 0 Talleres – Fase de Grupos da Libertadores 2024

4 de abril de 2024 – Talleres 2 x 1 São Paulo – Fase de Grupos da Libertadores 2024

13 de fevereiro de 2019 – São Paulo 0 x 0 Talleres – 2ª Fase da Pré-Libertadores 2019 (Talleres classificado)

6 de fevereiro de 2019 – Talleres 2 x 0 São Paulo – 2ª Fase da Pré-Libertadores 2019

Retrospecto de confrontos:

Total de jogos: 4

Vitórias do São Paulo: 1

Vitórias do Talleres: 2

Empates: 1

Jogos em casa do São Paulo:

Jogos disputados: 2

Vitórias do São Paulo: 1

Empates: 1

Jogos em casa do Talleres:

Jogos disputados: 2

Vitórias do Talleres: 2

O histórico recente mostra um ligeiro domínio do Talleres, especialmente jogando em casa. O São Paulo buscará equilibrar esse retrospecto nos próximos confrontos da Libertadores 2025.

Próximos jogos

Talleres x São Paulo: jogo na Argentina

O primeiro confronto entre Talleres e São Paulo pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025 será na quarta-feira, 2 de abril, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada em Córdoba, na Argentina, no estádio do Talleres.

São Paulo x Talleres: jogo no Morumbi

O jogo de volta entre as equipes está marcado para a terça-feira, 27 de maio, às 19h00 (horário de Brasília). O palco deste duelo será o estádio do São Paulo, no Morumbi.

Os dois jogos da fase de grupos da Libertadores 2025 entre São Paulo e Talleres prometem ser mais dois capítulos emocionantes desta rivalidade crescente no cenário sul-americano.