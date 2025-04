O São Paulo estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira, 2 de abril, contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina. O Tricolor pode garantir um valor milionário com a partida, considerando a premiação por vitória vinculada à competição continental na fase de grupos.

De acordo com o regulamento da Conmebol para a edição da Copa Libertadores deste ano, cada vitória na fase de grupos rende US$ 330 mil — valor que, segundo a cotação atual, equivale a aproximadamente R$ 1,8 milhão. Além disso, há uma premiação extra nesta etapa: as equipes que se classificarem para as oitavas de final recebem US$ 3 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 17,2 milhões.

Ou seja, se o Tricolor vencer o Talleres, já tem esse valor de R$ 1,8 milhão garantido, o que pode servir de incentivo para o time.

Esse valor pode representar um importante alívio para os cofres do São Paulo. Como meta esportiva, o Tricolor planeja chegar, ao menos, às quartas de final da competição, objetivo que também está previsto na meta orçamentária do clube.

A Conmebol anunciou um aumento na premiação do campeão da Libertadores 2025. O time que erguer a taça neste ano receberá US$ 24 milhões (R$ 136,4 milhões), um acréscimo de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) em relação ao que o Botafogo faturou em 2024. Cada fase também premia, mas esse valor referente à vitória só engloba jogos da fase de grupos.

A equipe vive uma situação financeira delicada. Márcio Carlomagno, superintendente geral do São Paulo, informou que a dívida do clube aumentou para a casa dos R$ 900 milhões. O valor foi divulgado em uma entrevista feita ao canal "Arnaldo e Tironi".

São Paulo pode lucrar valor milionário em estreia na Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Zubeldía chega pressionado para estreia na Libertadores

A estreia do São Paulo na Libertadores ajuda não só os cofres, mas a situação que o técnico do São Paulo vive. Perdendo apoio da torcida e vaiado no último jogo, pela estreia do Brasileirão, o treinador se vê pressionado e com a "sombra" de ex-técnicos do Tricolor, como Dorival Júnior.

O time treina nessa terça-feira (1) e viaja para Córdoba, na Argentina, no mesmo dia. O jogo de quarta-feira será às 21h30 (de Brasília).