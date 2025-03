Dirigente do São Paulo revela aumento de dívida do clube

Márcio Carlomagno, superintendente geral do São Paulo, informou que a dívida do clube aumentou para a casa dos R$ 900 milhões. O valor foi divulgado em uma entrevista feita ao canal "Arnaldo e Tironi".

continua após a publicidade

O valor e todo balanço orçamentário do Tricolor - tendo em vista a temporada 2024 -, serão apresentados ao Conselho Deliberativo do clube em abril, segundo o esperado. Porém, o informado pelo dirigente é mais alto do que o revelado no último ano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo encerrou 2023 com uma dívida de R$ 669 milhões, o que representa um aumento de cerca de R$ 18 milhões em relação ao valor divulgado no ano anterior. Apesar do crescimento da dívida de 2023 para 2024, Carlomagno afirmou que o clube "sabe onde trabalhar para amenizar a situação".

continua após a publicidade

- Nossa dívida está na casa dos R$ 900 milhões. Sabemos onde precisamos trabalhar para que ela fique estagnada e comece a redução - explicou.

Como mencionado, o valor exato da dívida e outros detalhes financeiros ainda serão divulgados no balanço orçamentário, que considera todas as movimentações financeiras do clube para uma análise completa.

continua após a publicidade

➡️Erick na mira do Vitória? São Paulo negocia empréstimo do atacante

São Paulo apresentará balanço ao Conselho Deliberativo em breve (Foto: reprodução/Twitter do São Paulo)

Estratégias do São Paulo para lidar com dívida

O São Paulo tem alguns caminhos para lidar com essa dívida quase bilionária. No ano passado, em outubro, o Tricolor aprovou a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) para levantar R$ 240 milhões, com o objetivo de reestruturar suas dívidas com instituições financeiras. Esse fundo será alimentado por recebíveis como direitos de transmissão, patrocínios, naming rights e outras receitas do clube.

Com isso, o São Paulo poderá antecipar esses valores e convertê-los em capital de forma ágil, facilitando a gestão financeira no curto prazo. Além disso, o Tricolor também acredita nos acordos com naming rights, patrocínios e contratos como da Live Nation.