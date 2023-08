COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Um gol no início sempre condiciona o restante do jogo, mas não foi exatamente o que aconteceu no duelo entre LDU e São Paulo. Com o time espaçado tanto no ataque como na defesa, o Tricolor acabou sofrendo para trocar passes e sofreu com o jogo físico da LDU, que recuperava a bola e já verticalizava as jogadas. Em 25 minutos, já estava 2 a 0 para os equatorianos e o São Paulo ainda não sabia o que fazer no jogo.