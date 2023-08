A atuação do São Paulo não se resume somente ao resultado negativo na derrota por 2 a 1 contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida disputada em Quito, no Equador, teve seu placar justificado por estatísticas e números que revelam o porquê do Tricolor não ter conseguido sair com a vantagem para resolver com mais tranquilidade no Morumbi. Inclusive, fez o São Paulo superar uma marca negativa que era mantida há uma década.