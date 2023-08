Contra a LDU, no entanto, o clube do Morumbi não foi nem sombra do que costuma ser. Em entrevista coletiva, o próprio Dorival utilizou a expressão 'não nos encontramos em campo' para definir a atuação do seu grupo, que se mostrou incapaz de executar as ideias que estiveram presentes mesmo nos priores momentos do time no ano.