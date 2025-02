O São Paulo tem sua classificação para a próxima etapa do Paulista quase certa. Matematicamente, ainda não é possível cravar a situação do grupo C porque o Noroeste, soma sete pontos e está em terceiro lugar. Se o time do interior vencer os próximos três jogos, chega aos 16 pontos e pode avançar também.

Mas mesmo nestes cenários, a classificação do Tricolor poderia ter sido antecipada. Se tivesse vencido o Velo Clube nesta quinta-feira (13/2), o São Paulo tinha garantido sua vaga com três jogos de antecedência.

A preocupação do Tricolor não é garantir a vaga, uma vez que a campanha do time é boa. Na liderança do grupo C, soma 15 pontos. A briga é mais pelo mando de campo. Como o próprio Zubeldía destacou, o time quer avançar em primeiro para ter o mando no Morumbis nas quartas de final.

Na sequência, o Novorizontino tem 12 pontos. Pela frente, o São Paulo ainda enfrenta Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo.

São Paulo enfrenta Palmeiras fora de casa na próxima rodada (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Quando são os próximos jogos do São Paulo?