O Betis venceu o Gent por 3 a 0 na Ghelamco Arena, na Bélgica, pelo jogo ida dos playoffs da Conference League na quinta-feira (13). Em seu terceiro jogo pela equipe espanhola, Antony foi o principal destaque da partida, sendo eleito o melhor jogador em campo.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr rasga elogios a Mbappé e zera rusgas: ‘Amigos dentro e fora do campo’

Gent 0x3 Betis ⚽⚽⚽

No segundo tempo, Antony abriu o placar aos dois minutos de partida, após boa jogada pelo lado direito do campo. O brasileiro recebeu o passe de Salibaly, girou para o meio para escapar de dois adversários e finalizou de fora da área com a perna esquerda. O goleiro do Gent não teve chance e a bola morreu à direita do gol.

Aos 26 minutos da segunda etapa, Antony participar novamente do gol do Betis. O ponta recuperou a bola na saída de bola adversária e encontrou Isco na entrada da área. De primeira, o espanhol passou para Bakambu empurrar para o fundo da rede.

continua após a publicidade

Por fim, o Betis marcou o terceiro gol da vitória após escanteio cobrado e desvio de Bakambu na primeira trave. Sergi Atimira completou e guardou o último gol do jogo, no minuto 39.



➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Após o apito final, Antony foi eleito o melhor jogador da partida — segundo prêmio do brasileiro em três jogos pelo Betis. Bakambu, centroavante que disputa posição com Vitor Roque no time titular, também teve destaque no confronto, com boa parceria ao lado do ex-São Paulo.

Enquanto um brasileiro brilhou na partida, Vitor Roque não participou da vitória. O atacante de 19 anos não saiu do banco de reservas.

Antony no Betis

No dia 25 de janeiro, Antony foi contratado pelo Betis por empréstimo junto ao Manchester United até o fim da temporada sem opção de compra. Aos 24 anos, o camisa 7 busca recuperar seu melhor futebol após um período de altos e baixos na Inglaterra. Nos Red Devils, ele disputou 96 jogos e fez 12 gols marcados, além de cinco assistências.

Em pouco tempo no Betis, o impacto foi imediato. Antony foi o principal nome do Betis nas últimas três partidas; veja números abaixo ⬇️

3 jogos 2 gols 109 mins p/ marcar gol 1 grande chance criada 3 passes decisivos 8 finalizações (5 no gol) 12 bolas recuperadas 4 desarmes 2 faltas sofridas Nota Sofascore 7.27

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Antony durante sua apresentaçaõ pelo Betis (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Vitor Roque no Betis

Se Antony vive a melhor fase da carreira, Vitor Roque está em má fase. O camisa 8, que pertence ao Barcelona, não conseguiu se firmar no time titular do Betis e não deve renovar o vínculo de empréstimo com o clube, segundo o jornal espanhol "Sport". Pelos Verdiblancos, o Tigrinho fez 30 jogos, com sete gols e duas assistências.

Com pouco mais de duas semanas para anunciar novos reforços, o Palmeiras busca a contratação de Vitor Roque para ampliar as opções no setor ofensivo.