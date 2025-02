Zubeldía vai ser demitido? São Paulo traça futuro do treinador

Luis Zubeldía seguirá como técnico do São Paulo. De acordo com apuração do Lance!, o treinador deve seguir com seu trabalho no Tricolor, assim como sua comissão técnica. Porém, existe agora uma pressão em cima de resultados.

Zubeldía começou a ser pressionado pela torcida após a sequência decepcionante em Brasília. Diante a Inter de Limeira e o Velo Clube, times que estão abaixo do esperado no Paulistão, o São Paulo saiu com dois empates.

A preocupação é quanto a domingo, no dia 16 de fevereiro. O São Paulo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pela décima rodada do Paulista.

O Tricolor é líder do grupo C, com 15 pontos somados. Se tivesse vencido o Velo, chegava mais tranquilo para o clássico, com a classificação garantida. Mas isso não aconteceu.

Zubeldía seguirá como treinador do São Paulo

Conforme apurado pelo Lance!, os resultados recentes e abaixo do esperado nesta temporada em Brasília não devem afetar os trabalhos de Zubeldía, mesmo que agora exista esta pressão pela melhora. Mas, até então, o trabalho está assegurado eo argentino seguirá no comando do Tricolor.

No último jogo, contra o Velo Clube, o São Paulo estava em vantagem até os acréscimos. Nos minutos finais, em uma falha defensiva, o adversário do Tricolor empatou. Zubeldía se manifestou sobre o assunto no final do confronto, durante coletiva de imprensa.

- Os três pontos eram fundamentais, e queríamos encerrar a partida para focar no clássico. Para nós, isso é essencial. Conseguimos apenas empates em Brasília, mas isso não serve como desculpa, nem para mim, nem para os jogadores. Não fomos capazes de somar mais pontos aqui. Agora, precisamos seguir lutando para garantir a classificação em primeiro lugar e encarar as quartas de final com um clássico no meio. Para todos, isso é importante - explicou.

Neste domingo (16/2), o São Paulo briga pela vitória para reerguer a confiança. Mesmo que a classificação são-paulina seja quase certa, o Palmeiras chega fora da zona de classificação e isso pode afetar o confronto. Uma vitória pode aliviar o lado de Zubeldía.