Calleri foi fundamental para a classificação do São Paulo à semifinal do Campeonato Paulista, ao marcar o segundo gol na vitória sobre o Novorizontino, na decisão disputada na segunda-feira (3). Este foi o terceiro gol do argentino na temporada, que busca reafirmar sua posição e recuperar sua melhor fase pelo Tricolor.

O início de temporada não foi dos melhores para Calleri. Apesar de ter seu espaço praticamente garantido no São Paulo, em alguns esquemas de Luis Zubeldía, ele começou no banco de reservas. Ainda assim, o atacante quer retomar o posto de goleador, como já ocupou em outros anos pelo clube.

Agora, o argentino tem mais um grande desafio pela frente contra o Palmeiras. Além de tentar ajudar o São Paulo a garantir vaga na final, Calleri busca encerrar um jejum de oito meses sem marcar como visitante.

O último gol de Calleri como visitante foi em julho, na vitória sobre o Athletico, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O tento aconteceu na casa do Furacão. Desde então, o argentino não marcou mais pelo São Paulo como visitante. Fora mais sete gols desde esta data, todos em casa.

Calleri ainda pode atingir outra marca. O atacante está somente a um gol de chegar aos 80 com a camisa do São Paulo. Se marcar contra o Palmeiras, além de encerrar este jejum, atinge mais esta marca.

Calleri pode atingir algumas marcas importantes contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo enfrenta o Palmeiras em mais uma decisão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo válido pela semifinal do Campeonato Paulista está marcado para acontecer na próxima segunda-feira (10), no Allianz Parque. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).