O São Paulo garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista após eliminar o Novorizontino e, junto a isso, uma premiação milionária. Só por participar do Paulistão, o Tricolor arrecadou R$ 44 milhões por ser cabeça de chave, assim como Corinthians, Palmeiras e Santos.

Mas, só pela semifinal, R$ 850 mil são certos. Desta forma, mesmo se o Tricolor cair para o Palmeiras, são R$ 44,85 milhões assegurados. A semifinal do Paulistão é disputada em jogo único.

Se o Tricolor avançar para a última fase, passa a ter garantido no mínimo R$ 45,65 milhões. Se for campeão, serão R$ 49 milhões na conta do São Paulo.

O planejamento tricolor inclui alcançar a final do Paulistão, ficar entre os seis melhores do Brasileirão e, na Copa do Brasil e na Libertadores, chegar pelo menos até as quartas de final. Ou seja, esta premiação está prevista no orçamento financeiro do Tricolor para a temporada 2025.

São Paulo se planeja para quitar atrasos

Recentemente, alguns jogadores foram questionados sobre eventuais atrasos financeiros por parte do Tricolor.

Segundo informações do Lance!, as pendências são referentes a verbas complementares. Entre elas, questões como bonificações e direitos de imagem. Porém, nenhuma ultrapassa quatro meses de atraso.

A premiação do Campeonato Paulista não é, necessariamente, destinada para isso. Mas ajuda no fluxo de caixa e nas metas financeiras que o São Paulo pretende bater até o fim do ano.