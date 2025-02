São Paulo não aproveita vantagem numérica e perde para o Bragantino

Mesmo com um jogador a mais durante toda a segunda etapa, o São Paulo perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste sábado (8), no Nabizão, em duelo válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Matheus Fernandes, aos 33 minutos da primeira etapa, bateu cruzado de fora da área e anotou o único gol do confronto.

Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 8 pontos, mas segue na lanterna do grupo B. Já o Tricolor soma 13, na liderança da chave B.

Como foi o jogo entre Bragantino e São Paulo?

A primeira etapa foi marcada por diversos erros de passe e poucas chances de gol. Na lanterna de seu grupo, o Bragantino tentou propor o jogo e criou a primeira oportunidade aos 10 minutos, após chute rasteiro de Eduardo Sasha.

Apesar de espaço para contra-atacar, os reservas do São Paulo foram pouco efetivos e pecaram na troca de passes, principalmente no terço final do campo. André Silva, de cabeça, teve a principal oportunidade do Tricolor.

Aos 33 minutos, o Massa Bruta abriu o placar com Matheus Fernandes. O meia avançou pela intermediária ofensiva e finalizou de fora da área, superando o goleiro Jandrei. Já nos acréscimos, Juninho Capixaba cometeu falta em Marcos Antônio e foi expulso pela árbitra Edna Alves.

Em superioridade numérica, o São Paulo voltou para a segunda etapa encurralando o Bragantino, mas encontrou dificuldades para levar perigo ao gol defendido por Cleiton. Aos 15 minutos, Zubeldía promoveu as entradas de Luciano, Oscar e Igor Vinícius.

Com o trio em campo, o Tricolor apresentou maior qualidade na criação e passou a dominar as ações no Nabizão. Os minutos finais foram de pressão da equipe do Morumbi, mas o placar terminou o mesmo do primeiro tempo: 1 a 0 Bragantino.

Disputa de bola entre jogadores de Bragantino e São Paulo (Foto: Diogo Reis/AGIF

O que vem por aí?

Na próxima terça-feira (11), o RB Bragantino visita o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Já o São Paulo encara a Inter de Limeira um dia antes, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília. Ambas as partidas são válidas pela fase de grupos do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1 X 0 SÃO PAULO

8ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 18h30m (de Brasília)

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Matheus Fernandes (33' 1ºT/RBB)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Evangelhista e Gabriel (RBB); Calleri e Luciano (SAO)

🔴 Cartão vermelho: Juninho Capixaba (RBB)

⚽ ESCALAÇÕES

RB Bragantino (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Matheus Fernandes (Guilherme Lopes), Lucas Evangelhista; Vinicinho (Thiago Borbas), Isidro Pitta (Gusmán Rodríguez) e Eduardo Sasha (Henry Mosquera).

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Jandrei; Ferraresi (Igor Vinícius), Alan Franco, Ruan e Patrick; Marcos Antônio (Allison), Bobadilla e Matheus Alves (Luciano); Erick (Oscar), Ferreirinha (Calleri) e André Silva.

Arbitragem