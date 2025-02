Se hoje há uma crise com relação à realização de campeonatos estaduais, principalmente por conta do calendário apertado, antigamente a história era diferente. Por exemplo, o São Paulo abriu mão do Brasileirão, em 1979, para priorizar o Paulistão. Mas por qual razão? Vem que o Lance! te explica!

O motivo para o total foco no Paulistão de 1979 foi a derrota amarga na edição anterior. Ainda mais que os estaduais valiam tanto quanto o Brasileirão, que ainda não tinha o formato atual e também o peso na história dos clubes.

O São Paulo contava com um timaço: Muricy Ramalho, Chulapa (o maior artilheiro da história do clube paulista com 250 gols), além de outros jogadores estrelados. Na época, o clube era comandado por Rubens Minelli, que havia conquistado o primeiro título brasileiro da história clube em 1977.

Falha no Paulistão de 1979 e reformulação do São Paulo

No entanto, por mais que o foco total do clube fosse a conquista do Paulistão em 1979, infelizmente não deu certo. A equipe, que vestia uma das camisas mais lindas da história, amargurou a sétima colocação, não conquistando nenhum título na temporada.

No entanto, o ano foi considerado histórico para o São Paulo, pois marcou a reformulação interna e uma mudança na mentalidade. Desta forma, o São Paulo não abriu mão mais do Brasileirão, nem de outras competições, mas mesmo assim obteve êxito em inúmeros campeonatos que disputou.

Ou seja, após esse período frustrado do time atrelado às alterações de comportamento e postura da diretoria, o clube iniciou uma época de glória, com inúmeros títulos, algo recordado e apontado até os dias atuais no futebol brasileiro.

Serginho Chulapa, o destaque da equipe

Aos 25 anos, o atacante Serginho Chulapa era um dos principais nomes da equipe. Na temporada de 1979, atuou em 30 partidas do time pelo Paulistão e anotou 14 gols. Ao todo, foram 2700 minutos jogados. Acumulou 11 vitórias, nove empates e dez derrotas na temporada com o São Paulo.

Além de muitos gols, as confusões tornaram-se a marca registrada do jogador. Em 1979, por exemplo, durante um duelo contra o Corinthians, Chulapa chutou uma bola no banco propositalmente, mas levou azar e se desequilibrou, vindo a cair perto do local, e foi atacado pelos jogadores e pelo auxiliar técnico Nicanor de Carvalho, causando conflito entre todos os jogadores.

