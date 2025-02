Red Bull Bragantino e São Paulo estão escalados para o confronto deste sábado (8), no Nabizão, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Em meio à maratona de jogos do Tricolor, Luis Zubeldía promoveu um rodízio no elenco e vai a campo com uma equipe modificada.

continua após a publicidade

+ Brasileirão 2025 só terá dois times sem uma bet como patrocinadora master

Com uma fratura em um dos dedos do pé, Luiz Gustavo desfalca o São Paulo nesta noite, assim como Lucas Moura e Rodriguinho. Já Alan Franco, Sabino e Luciano estão pendurados e, se receberem cartão amarelo, ficam fora da próxima rodada.

Com 13 pontos conquistados em seis rodadas, a equipe comandada por Zubeldía ocupa a primeira colocação do grupo B, seis à frente do Noroeste, primeiro time fora da zona de classificação. O Massa Bruta, por sua vez, soma apenas cinco pontos, na lanterna do Grupo B.

continua após a publicidade

Lucas Moura desfalca o São Paulo no duelo contra o Red Bull Bragantino, no Nabizão, pela fase de grupos do Campeonato Paulista (Photo: Eduardo Carmim/Alamy Live News)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Escalações de RB Bragantino e São Paulo

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andreas Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelhista e Vinicinho; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Alan Franco, Ruan e Patrick; Marcos Antônio, Bobadilla e Matheus Alves; Erick, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em duelo válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonao Paulista.

Arbitragem