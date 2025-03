Ficha do jogo SAO SAN 3ª rodada Campeonato Brasileiro sub-20 Data e Hora Quinta-feira (27), às 17h15 (de Brasília) Local CT de Cotia Árbitro Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario Assistentes Rafael Tadeu Alves de Souza e Leandro Matos Feitosa Var Guilherme Nunes de Santana Onde assistir

São Paulo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h15 (de Brasília) no CT de Cotia, em São Paulo (SP). A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025, com transmissão do SporTV (TV fechada).

Em duas rodadas, o São Paulo está na sétima posição da tabela da liga nacional da categoria, com uma vitória e uma derrota, além de seis gols feitos e dois sofridos. O Santos, por sua vez, segue na cola do rival, com a mesma campanha, e um gol a menos.

Tudo sobre o jogo entre São Paulo e Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Santos

3ª rodada — Campeonato Brasileiro sub-20

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 17h15 (de Brasília);

📍 Local: CT de Cotia, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (árbitro), Rafael Tadeu Alves de Souza, Leandro Matos Feitosa (assistentes) e Guilherme Nunes de Santana (quarto árbitro).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Allan Barcellos)

Luciano; Maik, Igão, Andrade e Guilherme Reis; Matheus Ferreira, Lucca e Djhordney; Alves, Paulinho e Lucas Ferreira.

Santos (Técnico: Leandro Zago)

Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Dudu Cruz, Pedro Oliveira, Denilson, David Kauã, Zé Phelipe, Eric Soares, Alisson Souza, Pedro Ataide e Lucas Louback.

