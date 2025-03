São Paulo alivia pendências com elenco e ajusta planejamento financeiro

O São Paulo está regularizando as pendências referentes a direitos de imagem atrasados com parte do elenco. A informação foi adiantada pelo jornalista PVC e confirmada pelo Lance!. Este processo está sendo conduzido há algum tempo.

continua após a publicidade

As pendências financeiras envolvem verbas complementares, como bonificações e direitos de imagem. Além disso, também haviam ajustes a serem feitos em relação às premiações, cuja quitação foi parcelada. O time estaria seguindo este cronograma.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

Isso tudo feito em um comum acordo entre as lideranças do São Paulo e os atletas envolvidos. Vale destacar que estas pendências não dizem respeito a salários, mas a bonificações e valores extras.

continua após a publicidade

Com isso, o Tricolor alivia parte das suas pendências financeiras. Recentemente, por conta do Campeonato Paulista, o clube arrecadou uma receita de R$ 57 milhões, somando premiações e bilheterias.

São Paulo tem cronograma para acertar pagamentos com elenco (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

➡️São Paulo tem receita milionária com bilheteria no Paulistão e ganha valor do Palmeiras

São Paulo arrecada valor milionário com Campeonato Paulista

Existia a expectativa do time chegar até a final do estadual, segundo as metas orçamentárias do começo do ano, mas a eliminação aconteceu uma etapa antes. Agora, o São Paulo aguarda as outras competições que o aguarda.

continua após a publicidade

Em orçamento, o time prevê chegar até as quartas da Libertadores e Copa do Brasil, além de encerrar o Brasileirão entre os seis melhores colocados.