São Paulo confirma lesões de Lucas Moura e Alan Franco

O São Paulo confirmou as lesões de Lucas Moura e Alan Franco. Os dois jogadores passaram por exames na reapresentação do Tricolor nesta quarta-feira (12) e tiveram suas condições avaliadas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas Moura foi diagnosticado com um trauma no joelho direito. Após o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, na segunda-feira (10), o jogador tinha se queixado de dores na região. Vale relembrar que recentemente o jogador encabeçou um movimento junto a outros craques do futebol nacional contra o uso de gramados sintéticos nas competições. Inclusive, foi substituído por conta destas dores.

Quanto a Alan Franco, o zagueiro sofreu um trauma no braço esquerdo. Após a partida, apareceu em uma postagem feita pela sua esposa com uma imobilização no braço. A substituição do defensor também se deu por conta de dores durante o jogo.

continua após a publicidade

➡️Postura e ‘boicote’ ao Paulistão: tudo o que São Paulo listou em reclamação à FPF

Alan Franco está com o braço imobilizado (Foto: Reprodução/ Instagram)

O São Paulo informou que a dupla deu seguimento ao protocolo de tratamento das respectivas lesões já nesta quarta-feira (12). Os atletas seguirão avaliados diariamente pelo departamento médico até serem liberados para retornar com as atividades junto ao restante do elenco.

São Paulo terá período sem jogos antes de estreia no Brasileirão

Com a eliminação no Campeonato Paulista e a Data Fifa nas próximas semanas, o São Paulo terá quase vinte dias sem jogos. O time volta a campo no dia 30 de março, contra o Sport, na estreia pelo Brasileirão. O confronto acontece no estádio do Morumbis.