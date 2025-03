São Paulo negocia renovação com Matheus Alves, promessa do clube

O São Paulo está em negociações para renovar o contrato de Matheus Alves, considerado uma das promessas da base tricolor. Segundo apuração do Lance!, ainda não há uma proposta oficial, mas a tendência é de um desfecho positivo.

Existe um certo otimismo, mas alguns detalhes ainda precisam ser ajustados, como a duração do novo vínculo e os valores envolvidos.

As conversas começaram antes mesmo da conquista do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas um acerto definitivo ainda depende de um alinhamento entre o clube e o estafe do jogador.

De acordo com o informado à reportagem do Lance!, mesmo que o assunto esteja se desenrolando ainda, o viés é positivo para um acerto. Vale destacar também que o atual contrato de Matheus Alves termina no dia 1º de janeiro de 2026.

Matheus Alves é visto com bons olhos internamente e com posto de promessa. Inclusive, despertou interesse de Luis Zubeldía para começar a treinar com o elenco profissional. Mesmo que ainda esteja sendo relacionado para os jogos do Sub-20, esta integração está acontecendo.

O meia Matheus Alves é um dos grandes destaques do sub-20 do São Paulo. (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Matheus Alves chegou ao São Paulo para a disputa do Sub-11. Desde então, tem se destacado nas categorias de base.