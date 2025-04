São Paulo lucra valor milionário com vitória na Libertadores

A vitória do São Paulo contra o Libertad não foi positiva pensando apenas em tabela, mas também nos cofres. A Conmebol paga US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para cada jogo fora de casa e um valor de US$ 330 mil (R$ 1,9 milhões) por resultado positivo na fase de grupos.

Ou seja, por conta do confronto de quarta-feira (23), o Tricolor arrecada R$ 7,7 milhões. No jogo de estreia, contra o Talleres, o time também levou essa premiação. Até o momento, foram R$ 15,4 milhões no total.

Além disso, há uma premiação extra nesta fase: as equipes que se classificarem para as oitavas de final recebem US$ 3 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 17,2 milhões. Com o São Paulo líder do grupo D, é possível que o caminho do time seja facilitado. Para a próxima fase, avançam os dois melhores de cada grupo.

André Silva foi autor de um dos gols contra o Libertad (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Libertadores impacta a meta orçamentária do São Paulo

O Tricolor planeja chegar, ao menos, às quartas de final da competição. Este objetivo também conta como meta orçamentária e esportiva.

O clube vive uma situação financeira complicada. No balanço de 2024, a dívida chega perto dos R$ 968,2 milhões. Em 2023, a dívida era de R$ 856 milhões. Foi um aumento de R$ 112,2 milhões em um ano.