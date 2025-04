André Silva supera ausência de Calleri e vira referência no ataque do São Paulo

A lesão no joelho do centroavante Jonathan Calleri ligou o alerta no São Paulo. Afinal, como o time superaria a ausência do camisa 9, ídolo e capitão. André Silva não deixou a torcida sentir saudades do argentino.

Autor do segundo gol da vitória Tricolor sobre o Libertad, do Paraguai, fora de casa, pela Libertadores, nesta quarta-feira (23), o jogador teve um aumento de desempenho nos últimos três jogos. Além disso, ele é o artilheiro do São Paulo no ano, com oito gols em 22 partidas em 2025, entre Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores.

No jogo contra o Botafogo, partida em que Calleri lesionou o joelho, operado nesta quarta-feira, André Silva substituiu o argentino e logo deixou sua marca ao anotar um dos gols do empate por 2 a 2.

Na partida seguinte, no clássico diante do Santos, mais uma boa atuação de André, com um gol e uma assistência.

O bom momento do camisa 17 seguiu na Libertadores. Fora de casa, o jogador foi fundamental para garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, no Paraguai. Além de abrir espaços e manter a bola no campo de ataque, André SIlva é importante na parte defensiva, ajudando nas jogadas de bola parada.

André Silva também tirou o São Paulo do sufoco. Quando os donos da casa eram melhores em campo e pressionavam em busca do empate, coube ao camisa 17 sacramentar a vitória, cabeceando sobre o goleiro do Libertad para dar números finais à partida.

— Estamos acomodando as peças para termos um melhor funcionamento, sempre com um princípio fundamental de jogar bem o futebol, representando da melhor forma possível o estilo do futebol brasileiro. Ou seja, o jogo associado, com bom tratamento da bola, com jogadores habilidosos pelos lados, dobrando com os laterais. Depois, claro, há questões pontuais, mas o princípio fundamental é esse: tratar bem a bola e ter fluidez para penetrar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pela zona central — pontuou o técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, após a vitória no Paraguai.

Com sete pontos em três jogos, a vitória do São Paulo sobre o Libertad colocou o Tricolor na liderança do grupo D da Libertadores. Pelo torneio continental, o São Paulo volta a campo no dia 6 do próximo mês, quando enfrenta o Alianza Lima, do Peru, fora de casa. Pelo Brasileirão, o São Paulo joga em Fortaleza, contra o Ceará, no sábado (26).