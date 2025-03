O São Paulo está acertando os detalhes do empréstimo de Erick ao Vitória. Segundo adiantado pelo "Canto Rubro-Negro" e confirmado pelo Lance!, o acordo está sendo fechado e o jogador deve ser anunciado em breve.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador havia perdido espaço com Luis Zubeldía, mas como estava inscrito no Campeonato Paulista, o Tricolor conseguiu aproveitar dessa nova janela de transferências para encaminhar a negociação. Além disso, o São Paulo deve receber alguns valores por parte do Leão pelo jogador.

Porém, segundo a reportagem do L! confirmou, esses valores só devem ser anunciados após o contrato ser assinado. Erick tem vínculo com o Tricolor até 2026. A intenção é que chegue na Bahia para fazer exames e acertar as últimas questões com o Vitória em breve.

continua após a publicidade

➡️São Paulo terá abril decisivo com até dez jogos em 30 dias; veja calendário

No São Paulo, o jogador era reserva no elenco. Nesse ano, disputou oito partidas, mas titular somente em duas. Erick foi anunciado em dezembro de 2023 e estreou em 2024. No último ano, disputou 36 jogos, com três gols.

O Tricolor tem feito uma "limpa" no elenco. Nesse ano, foram 15 negociações. Existem outros nomes que devem ser negociados em breve, sem planos futuros no São Paulo. Entre eles, jogadores como Luan e Liziero, que ainda aguardam propostas.

continua após a publicidade

A intenção do clube paulista é ter um "alívio" pensando em folha salarial. Quanto a contratações, a diretoria deixou claro que só pretende trazer jogadores em caso de necessidade ou com propostas muito boas.

(Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Erick teve passagem antiga pelo Vitória

Essa não será a primeira passagem de Erick pelo Vitória. O jogador defendeu o time de Salvador entre 2018 e 2019. Na época, foi emprestado pelo Braga, equipe de Portugal.