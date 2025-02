Da "zueira", engraçado e viral, Arboleda muitas vezes deixa isso de lado para abraçar a base do São Paulo.

Zagueiro e dono do contrato mais longo no clube, estando na equipe desde 2017, o equatoriano se tornou referência para garotos da base do Tricolor, segundo apurado pela reportagem do Lance!.

Além de referência como profissional, nos bastidores, a relação de Arboleda com os garotos de Cotia é muito positiva. Informado ao L!, quando algum jogador da base sobe ao profissional, o defensor sempre participa dos trotes, ajudando a raspar o cabelo, por exemplo - brincadeira que virou tradição.

Arboleda deixa polêmicas de lado e começa a orientar atletas da base

Mas vai além disso. Arboleda é visto como amigo pelos mais novos. Nos últimos anos, fora de campo, Arboleda se envolveu em algumas polêmicas. Pela seleção do Equador, deixou de ser convocado no último anos após ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos, ao lado de Kendry Paes, na época com 16 anos.

Hoje, ele deixou essas controvérsias para trás e se reinventou. Após contatos do Lance! com pessoas ligadas ao dia a dia de Arboleda, o jogador passou a ocupar um papel de orientador dos mais jovens.

Nas conversas, além de dicas quanto as quatro linhas, o zagueiro costuma conscientizar os garotos. Nos conselhos dados, pede para que tomem cuidado com amizades e com o deslumbre que esta "nova vida" pode trazer.

De forma exclusiva ao Lance!, Arboleda destacou o motivo de dar tanta esta importância para acolher os mais novos. De acordo com as suas palavras, "realiza um sonho" e enxerga este auxílio prestado como uma forma de nutrir o que viveu pelo São Paulo.

- Acredito que os meninos precisam disso. Acolher a garotada é o mínimo que a gente pode fazer. Estão realizando um sonho, mas muita coisa vem junto também. É preciso nutrir isso de forma positiva. Fico feliz de ajudar eles e eles reconhecerem isso também é legal. Aqui eu aprendo com todo mundo e estou sempre buscando isso dentro do clube. Nosso ambiente é bom. Eu amo o São Paulo e sempre falo isso. Devo muito a este clube - disse Arboleda sobre este papel de "paizão" dos mais jovens.

Arboleda também costuma trazer dicas em uma posição de liderança. Entre um dos jogadores com melhor relacionamento, está Paulinho, campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Paulinho é natural de cidade de Piranhas, em Alagoas. Arboleda foi um dos grandes guias do atleta, que agora começa a chamar atenção do elenco profissional também. A informação é que o equatoriano sempre "compreende o contexto de cada jogador e suas origens".