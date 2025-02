O São Paulo está 100% classifcado para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), tem 96,33% de chance de terminar como líder do grupo C e ter o mando das quartas de final em casa.

Inversamente, o Novorizontino, que enfrenta o São Paulo nas quartas, tem 3,67% de ser líder e tirar o mando do Tricolor na próxima fase.

Do lado do São Paulo, a briga agora é pela liderança do grupo no estadual. Na liderança do grupo C, com 16 pontos, precisaria apenas vencer a Ponte Preta para ter a chance de mandar o jogo pelas quartas de final no Morumbis. Vale destacar que o duelo acontece em jogo único. O confronto será contra o Novorizontino, atualmente em segundo lugar e com 15 pontos.

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.