São Paulo e Corinthians se enfrentaram neste domingo (26), em clássico que terminou com a vitória do Tricolor no Morumbis. O jornalista Vessoni, revoltado em suas redes sociais, apontou os culpados pelos gols do São Paulo que, segundo ele, foram todos 'idiotas'. Lucas (2x) e Oscar marcaram para o Tricolor, enquanto Martínez diminuiu para os visitantes.

"1° gol: Matheuzinho erra feio. Era ele pra bloquear o Lucas. Erro idiota e gol mais idiota ainda de um baixinho... inacreditável!

2° gol: Bidu bizarro, Carillo que tava ótimo também bizarro... outra entregada

3° gol: Tabela simples vira grande jogada diante da letargia da defesa, Lucas entra como quer e gol. Inacreditável.

A conta é simples: Tava bem no jogo, volta do intervalo ... gol idiota!!! Hora de se recuperar... outro gol idiota!!! Faz um golaço e está de volta ao jogo... gol idiota!!! Como ganhar um clássico assim? Como ganhar um clássico fazendo tanta merda assim? Eu respondo: IMPOSSÍVEL!!!"

Majestoso adiado após temporal

Previsto para começar às 18h30 (de Brasília), o clássico entre São Paulo e Corinthians foi adiado em uma hora após temporal na região do Morumbi. A decisão foi anunciada após vistoria realizada pela equipe de arbitragem no gramado.

